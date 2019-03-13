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MDOB "Carmina Burana"yı sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

MDOB "Carmina Burana"yı sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana" müzikalini sahneye taşıyacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 26 Aralık 2002'de seslendirilen eser, koreograf ve rejisör Mehmet Balkan'ın yorumu ile koreografik sahne kantatı formunda yenilendi.

Güçlü müzikleri ve etkileyici dekor ve kostüm tasarımıyla zenginleşen eser, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman’ın yaptığı eserin koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz üstlenecek.

Sopranolar Funda Uyanık ve Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Erdem Erdoğan ve Dağhan Ergün, baritonlar Faik Mansuroğlu ve Hulusi Polat ile bale solistleri Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Polen Gezmiş, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'in yer alacağı eserde, MDOB orkestrası da sanatçılara eşlik edecek.

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