MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) William Shakespeare'in ünlü tiyatro oyunundan ilham alınarak hazırlanan Hamlet balesini sahneledi.
Mersin Kültür Merkezi'nde kapalı gişe gerçekleştirilen 2 perdelik gösteri, büyük beğeni topladı.
Proje çalışmaları libretto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sürdürülen eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı yaptı.
Eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Nugzar Magalashvili, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol ve Özge Ataman üstlendi.
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