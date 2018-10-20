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MDOB, 'Hamlet'i sanatseverler ile buluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare'in ünlü trajedisi 'Hamlet'i, 2 perdelik bale eseri olarak sanatseverlerle buluşturdu.

MDOB, 'Hamlet'i sanatseverler ile buluşturdu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), William Shakespeare'in ünlü trajedisi 'Hamlet'i, 2 perdelik bale eseri olarak sanatseverlerle buluşturdu.
Kültür Merkezi'ndeki gösterimi izlemek isteyen sanatseverler, uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun süredir proje çalışmaları librotto yazarı Medeia Magalashvili tarafından sürdürülen eserde orkestra şefliğini ünlü kompozitör Nevit Kodallı'nın oğlu Murat Kodallı üstlendi. Rejisörlüğünü ve koreografi Nugzar Magalashvili, dekor tasarımını Savaş Camgöz, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografi asistanlığı Serhat Güdül, repetitörlüğünü Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Vasili Kiritsa, Mahmut Akyol, Özge Ataman'ın yaptığı eseri Medeia Magalashvili sahneye koydu.
İNTİKAM ALMA ÇABASI
Hamlet'in babasını öldüren, annesiyle evlenip Danimarka tahtına geçen amcası Caludius'tan intikam alma çabasını konu eden eserde başlıca rolleri Yusuf Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci, Burak Kayıhan, Ender Üçdemır, Kadir Okurer, Obengül Polen Gezmiş, Tutku Barın Tümen, Özge Başaran, Ayşe Özlem Şenormanlılar, Niyazi Murat Koman, Serhat Elifer, E. Mahmut Akyol, Taner Oğuzhan, Yusuf Afacan, İsmail Şereflioğlu, Turgay Ak, Hasan Akyol, İzzet Güllü, Göksel Toker, Erdem Arslan, Tarkan Günal, Önder Acar, Tolga Ergen, Miray Boyacıoğlu, Cenk Güner, Anıl Hüseyin Acar, Meltem Ayar, Ketevan Chkhıkvadze, Fatma Gülben Çay, Özge Hoşer, Ayça Erdem, Pınar Humar, Rısa Ochıaı, Nıno Svımonıshvılı, Seda Dereli, Selğan Çavdaroğlu, Özge Uzun Ösmen, İpek Engin, Berna Turhan İleri, Hülya Özkan Aydoğan, Esra Gözükara, Niyazi Cingöz, Ahmet Demirci, Nihat Er ve Murat Ali Cengiz paylaştı.
Gecenin sonunda sanatçıların performansı ayakta alkışlandı.

FOTOĞRAFLI

MDOB, 'Hamlet'i sanatseverler ile buluşturduMDOB, 'Hamlet'i sanatseverler ile buluşturduMDOB, 'Hamlet'i sanatseverler ile buluşturduMDOB, 'Hamlet'i sanatseverler ile buluşturdu

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