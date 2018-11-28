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MDOB, 'Tangopera'yı sanatseverler ile buluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tangopera müzikalinin prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tangopera müzikalinin prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür Merkezi'ndeki gösterimi izlemek isteyen sanatseverler, uzun kuyruklar oluşturdu. Librettosu Murat Göksu'ya ait olan eserin orkestra şefliğini aynı zamanda bestecisi olan Serdar Yalçın üstlendi. Koreografi ve rejisörlüğünü Uğur Seyrek, koro şefliğini ise Anıl Aydın'ın yaptığı müzikaldeki başlıca rolleri Sevil Erçak, Funda Uyanık, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Korhan Dinçer, Erdem Özdemir, Nihan Çetin Aydın, Serkan Karagöz, Beste Berk, Duygu Çınar, Ayşegül Devrim Dinçer, Dilara Köse, Ayşin Alev Lal ve Victoriia Medunka paylaştı. Gecenin sonunda sanatçıların performansı ise ayakta alkışlandı.

'BİR AŞK DÜETİ'

2 perdelik müzikalin hikayesi şöyle:

Yıllar süren eğitiminin ardından iş bulamayan Alexsandro, 'Zamansızlar' adlı bir barda işe başlar. Hayatındaki önemli gelişmeleri bir günlüğe not eden genç, bu defterde bir kadına olan tutkulu ve imkansız aşkını kaleme almaktadır. O akşam, zamanın içinde kaybolmayı seçen insanlar, 'Zamansız Bar'ı doldurmaya başlamıştır. Sıradan bir gecede yıldızlar arasından kayan eşsiz bir yıldız gibi bir kadın içeri girer ve bir masaya oturur. Kadının büyüsüne kapılan tüm erkekler gibi Alexsandro da ondan etkilenmiştir. Bir anda kendini bir aşk düetinde bulur. Garsonun gizlice masada karaladığı günlük kadının ilgisini çeker. Bütün arzusu onu okumaktır. Defteri alabilmek için yaşanan aşk dolu çekişme müşterilerin dikkatini çeker ve bu durumdan rahatsız olurlar. Gece boyunca başka erkeklerle de dans eden kadın büyük bir kıskançlığa ve ardından çıkan kavgaya sebep olur. Müşterilerden biri bıçağı çeker, genç adam orada aşkın ve tangonun rengi ile yere yığılır. Kadının çok arzuladığı defter kollarında, genç ise kanlar içinde yerdedir. Kadına olan tutkulu aşkı artık gerçekten imkansızdır ve kadın bunu acı bir şekilde öğrenir.

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