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MDOB yeni sezona hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

MDOB yeni sezona hazır

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018-2019 sanat sezonuna "Merhaba" diyeceği "Sahneden Yansımalar" etkinliğinin provasını yaptı.

Kültür Merkezi'nde yarın 20.00'de sahneleyeceği etkinlikle yeni sezona başlayacak olan MDOB, son provasını gerçekleştirdi.

Orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç'ın üstlendiği "Sahneden Yansımalar", aralarında Pyotr İlyiç Çaykovski, Jacques Offenbach ve Giuseppe Verdi'nin de olduğu dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin koro, aryalar ve bale bölümlerinden oluşan bir repertuvarı izleyicilere sunacak.

Etkinliğin solistliğini ise Bengi İspir Özdülger (soprano) , Işıl Azaz (soprano), Funda Uyanık (soprano), Gülden Vurandemir (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Hakan Bölükbaşı (tenor), Andrei Yevtushenko (bariton), Faik Mansuroğlu (bariton), Hasan Berk (bas) ve Kıvanç Uğraşbul (bas) yapacak.

Bale sanatçılarının görsel şovları, orkestranın da çarpıcı müzikleriyle sezona etkileyici bir başlangıç yapmak isteyen MDOB, etkinliği 4 Ekim Perşembe saat 19.00'da ücretsiz olarak Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro'da yeniden sahneleyecek.

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MDOB Mersin

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