MDOB yeni sezona kapalı gişe başladı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018-2019 sanat sezonuna "Sahneden Yansımalar" etkinliğiyle başladı.
Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenen etkinliğin tüm biletleri tükendi.
Sezon açılışındaki gösterinin orkestra şefliğini Serdar Yalçın üstlenirken, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç yaptı.
Eserde, aralarında Pyotr İlyiç Çaykovski, Jacques Offenbach ve Giuseppe Verdi'nin de olduğu dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin koro, aryalar ve bale bölümlerinden oluşan repertuvar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Bale sanatçılarının görsel şovlarının renk kattığı eserde, solist olarak Bengi İspir Özdülger (soprano) , Işıl Azaz (soprano), Funda Uyanık (soprano), Gülden Vurandemir (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Hakan Bölükbaşı (tenor), Andrei Yevtushenko (bariton), Faik Mansuroğlu (bariton), Hasan Berk (bas) ve Kıvanç Uğraşbul (bas) yer aldı.
Sezonun açılış etkinliği, 4 Ekim Perşembe saat 19.00'da ücretsiz olarak Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro'da yeniden sahnelenecek.
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