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MDOB yeni sezona "Sanattan Yansımalar"la başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi 2018-2019 sanat sezonuna, "Sanattan Yansımalar" etkinliği ile başlayacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018-2019 sanat sezonuna, "Sanattan Yansımalar" etkinliği ile başlayacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim Salı saat 20:00'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek gösteride, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinden koro, aryalar ve bale bölümlerinden oluşan bir repertuvar sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro ve bale sanatçılarının eşlik edeceği "Sanattan Yansımalar" etkinliğinin orkestra şefliğini Serdar Yalçın, rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın koreografisini Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç üstlenecek.

Etkinliğin solistliğini ise Bengi İspir Özdülger (soprano) , Işıl Azaz (soprano), Funda Uyanık(soprano), Gülden Vurandemir (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Hakan Bölükbaşı (tenor), Andrei Yevtushenko (bariton), Faik Mansuroğlu (bariton), Hasan Berk (bas) ve Kıvanç Uğraşbul (bas) yapacak.

Öte yandan etkinlik, 4 Ekim Perşembe günü saat 19:00'da ücretsiz olarak Mersin Üniversitesi Amfi Tiyatro'da seyirciyle yeniden buluşacak.

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Mersin Mersin Devlet Opera ve Balesi Sanattan Yansımalar

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