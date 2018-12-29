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MDOB'tan Yeni Yıl Konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 22:01 | Son Güncelleme

MDOB'tan Yeni Yıl Konseri

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Yeni Yıl Konseri verdi.

Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, orkestra şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı konserde, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile sanatçılar Nihan Çetin Aydın ve Faik Mansuroğlu solist olarak görev aldı.

Programda, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra "Senfonik harmandalı", "Woman in love", "Caravan" ve yeni yılla özdeşleşen "Jingle Bells" parçaları seslendirildi.

Renkli repertuvarıyla beğeni toplayan konser yaklaşık 1 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Devlet Opera ve Balesi ''Yeni Yıl Konseri''

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