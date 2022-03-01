MEB 1.651 personel alımı başvuruları ne zaman? MEB personel alımı başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı bugün personel alımı ilanı yayımladı. MEB bünyesinde çalışmak isteyen adaylar gözlerini personel alımı ilanının detaylarına çevirdi. MEB tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu adayların tercihlerine yerleşememeleri, yetersiz başvuru ve çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanlardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı. İşte MEB personel alımı detayları...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar

2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların başvurularını 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında yapacağı açıklandı. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanması gerekiyor. Başvurular e-Devlet, Milli Eğitim Bakanlığı, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılabilir. Şahsen, kargo veya posta yoluyla gerçekleştirilen başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.

İlanla ilgili detaylı bilgilere, 'http://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_02/28175652_EK_DUYURU.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz.

