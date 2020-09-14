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MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Eylül'de ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnamelerinin 18 Eylül'de il milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini açıkladı.

MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile milli sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül 2020 tarihinde il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir" denildi.

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