MEB: "10 Kasım Atatürk’ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

MEB: "10 Kas\u0131m Atat\u00fcrk\u2019\u00fc anma program\u0131n\u0131 anlam\u0131ndan uzakla\u015ft\u0131rarak, pedagojik a\u00e7\u0131dan kabul edilemez bir alg\u0131ya sebebiyet veren s\u00f6z konusu etkinlikle ilgili inceleme\/soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r." Bu sabah \u0130stanbul! G\u00f6ren hayrete d\u00fc\u015ft\u00fcSur Yap\u0131\u2019n\u0131n yeni sat\u0131\u015f noktas\u0131 Almanya\u2019da a\u00e7\u0131ld\u0131'Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnde moral bozuklu\u011fu yaratt\u0131'
Okuyucu Yorumları 0 yorum