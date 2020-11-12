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MEB 2020-2021 AÖL sınav takvimi... Açıköğretim Lisesi ilk sınavları ne zaman? AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.11.2020 13:56 | Son Güncelleme

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacak. Heyecanla beklenen 2020 AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak. Açık Lise sınavları internetten mi yapılacak online mı olacak araştırılmaya başlandı. AÖL sınav şekli nasıl olacak? İşte MEB'in AÖL sınavları hakkında yaptığı açıklama...

MEB 2020-2021 AÖL sınav takvimi... Açıköğretim Lisesi ilk sınavları ne zaman? AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavları kronavirüsten dolayı online olarak mı yapılacak araştıran adaylar, MEB'in yayınladığı 2020-2021 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihlerini araştırmaya başladı. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖL 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri.

2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman? AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

9 Ekim 2020 tarihinde biten AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği
MEB AÖL sınav takvimini derledik. AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL sınav takvimi ve AÖL 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu.

2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman? AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. MEB 2020 2021 Eğitim takvimine göre, AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu. Yukarıda belirtildiği gibi, AÖL 1. dönem sınavı için 2 Aralık tarihinde erişime açılacak sistem ile öğrenciler sınav giriş yerleri için yayınlanan bilgilere ulaşabilecek. Sınavlar yine aynı ay içerisinde yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldıktan sonra AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor.

2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman? AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YOKSA SINAV MERKEZLERİNDE Mİ YAPILACAK?

AÖL kayıt işlemlerinin çok kısa bir süre sonra bitecek olmasıyla öğrenciler AÖL sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL sınavlarının internet üzerinden yapılacağını düşünen adaylara şimdiden MEB'in böyle bir açıklaması olmadığını, eğer MEB AÖL sınavlarını internet üzerinden yapma kararı alırsa haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim. AÖL 1. dönem sınavları MEB'den son dakika açıklaması gelmediği takdirde sınav merkezlerine gidilerek yapılacak. Koronavirüsten kaynaklı herhangi bir sınav ertelemesi ise şimdilik söz konusu değil.

2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman? AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?

MEB, AÖL SINAV TAKVİMİ 2020

Bazı nedenlerden dolayı liseyi açık olarak okuyan ve örgün eğitime katılamayan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı 2020- 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi araştırması devam ediyor. AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yapacakların son işlem tarihi 9 Ekim olarak açıklanmıştı. Peki 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba

2020-2021 Eğitim Yılı 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020

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