MEB 2020 Yılı Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Tercih Ekranı



Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürleri için zorunlu rotasyon başvurularını almaya başladı. Peki şube müdürlükleri için zorunlu rotasyon başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

MEB tarafından yapılan şube müdürlükleri zorunlu rotasyon tercihi için başvurular MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak. Şube müdürleri MEBBİS üzerinden başvuru yaparken, e- Personel modülündeki kimlik, hizmet akışı, öğrenim durumu ve farklı konularda yanlışlık ya da eksiklik olduğunda düzeltme yaptırabilecekler. Düzeltme için, esas belgeleri ile birlikte il/ ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları yeterli olacak. Başvuru sonrasında ilgili bölümlerde yapılan düzeltme işlemi MEBSİS ortamında gerçekleşecek.

Başvuru yapıldıktan sonra düzeltme yapılanların başvuruları geçerli olacak mı?

Şube müdürleri zorunlu rotasyon tercih ekranında bilgilerinde değişiklik yapanların başvuruları reddedilecek. Fakat tekrardan başvurmaları hemen ardından da başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

Şube müdürleri zorunlu rotasyon için kaç tercih yapabilecek?

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulan şube müdürlükleri 20 tercih yapabilecekler. Bu tercihleri yaparken ön görülen çalışma sürelerini bitirdikleri hizmet bölgeleri dışında ve iki alt – iki üst hizmet bölgesinde yer değiştirebilecekler.

İsteğe bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Başvuruların onay süreci İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13 – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar ise 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılarak sonuçlar açıklanacak.



