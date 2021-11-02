MEB 6 bin 132 personel alımı başvuru ekranı! MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

2021 MEB personel alımı başvurusunun detayları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş başvuruları takip ederken, 25 Ekim tarihi itibarıyla MEB tarafından başvuruların başladığı bildirilmişti. Peki MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Söz konusu başvurular 25.10.2021 ve 05.11.2021 tarihleri arasında alınacak. Yapılacak olan başvuruların ise, 05.11.2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmekte.

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular ise kesinlikle kabul edilmeyecek.

Adaylar başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek.

MEB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

2020 senesi KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilmekte olan şartları taşımak.

Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığı tarafından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektirmekte olan bir ceza almamış olmak.

Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.



