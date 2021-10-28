MEB 6 bin 132 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB 6 bin 132 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

260'ı sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872'si aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel alımı MEB tarafından gerçekleştirilecek. MEB personel alımı 25 Ekim itibarıyla başladı. Başvuruların nereden alınacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu belli oldu. İşte detaylar...
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
25 Ekim'de başlayan MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları 5 Kasım 2021'e kadar devam edecek. MEB personel alımı başvuruları e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden alınacak.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak