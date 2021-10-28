MEB 6 bin 132 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? MEB 6 bin 132 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

260'ı sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872'si aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel alımı MEB tarafından gerçekleştirilecek. MEB personel alımı 25 Ekim itibarıyla başladı. Başvuruların nereden alınacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu belli oldu. İşte detaylar...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

25 Ekim'de başlayan MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları 5 Kasım 2021'e kadar devam edecek. MEB personel alımı başvuruları e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden alınacak.

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI