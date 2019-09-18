SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında, uluslararası müsabakalarda ülkeyi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla yapılan iş birliği protokolü kapsamında, 81 ilden öğretmenin antrenörlük eğitimleri tamamlandı.

Protokol kapsamındaki 81 ile 81 tenis sahası kurma çalışmaları da bu yılın sonuna kadar bitirilecek.

MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında bu yılın haziran ayında imzalanan iş birliği protokolünde, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulması hedef olarak belirlenmişti.

Çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen protokol kapsamında spor liselerindeki beden eğitimi öğretmenlerine "tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği", okul öncesi öğretmenlerine ise "tenis antrenörlüğü" eğitimleri ile antrenörlük belgelerinin verilmesine ilişkin başlatılan çalışmalar yaz boyunca sürdü.