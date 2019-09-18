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MEB 81 ilde "altın raketler" için antrenör yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında uluslararası müsabakalarda ülkeyi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için yapılan iş birliği protokolü kapsamında 81 ilden öğretmenin antrenörlük eğitimleri tamamlandı - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: - "Tenis sahalarının yapımı konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde en az bir okulda tenis sahasının yapımı tamamlanmış olacak" - "Tüm spor liselerimizin tenis ile ilgili altyapı ve eğitim süreçlerine Tenis Federasyonu tarafından destek verilecek"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında, uluslararası müsabakalarda ülkeyi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi amacıyla yapılan iş birliği protokolü kapsamında, 81 ilden öğretmenin antrenörlük eğitimleri tamamlandı.

Protokol kapsamındaki 81 ile 81 tenis sahası kurma çalışmaları da bu yılın sonuna kadar bitirilecek.

MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu arasında bu yılın haziran ayında imzalanan iş birliği protokolünde, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulması hedef olarak belirlenmişti.

Çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen protokol kapsamında spor liselerindeki beden eğitimi öğretmenlerine "tenis antrenörlüğü ve tenis hakemliği", okul öncesi öğretmenlerine ise "tenis antrenörlüğü" eğitimleri ile antrenörlük belgelerinin verilmesine ilişkin başlatılan çalışmalar yaz boyunca sürdü.

Bu kapsamda, MEB ile Türkiye Tenis Federasyonu arasındaki iş birliği protokolü ilk meyvelerini vermeye başladı.

Protokol kapsamında, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta beden eğitimi öğretmenlerine Ankara Mamak Efe Güray Spor Akademisinde, Tenis Federasyonu uzman antrenörleri tarafından "Mikro-Mini Tenis Eğitimi Kursu-1" verildi.

İkinci aşamada 81 ilde spor liseleri ve diğer okullarda görev yapan 81 beden eğitimi öğretmenine, 16-21 Eylül'de Ankara Mamak Efe Güray Spor Akademisinde, Tenis Federasyonu uzman antrenörleri tarafından "1. Kademe Yardımcı Tenis Antrenörlüğü Kursu" düzenlendi.

- Eğitimler tamamlanacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protokol kapsamında tenis eğitiminde iş birliğine gidilen konularda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Protokol ile spor liselerinden ve diğer okullardan isteyen beden eğitimi öğretmenlerinin tenis antrenörlüğü eğitimlerini tamamlayabileceğini belirten Özer, "Yaz aylarından itibaren eğitimler devam ediyor. Eğitim sonunda başarılı olan öğretmenlerimiz sertifikalarını da alıyor." dedi.

- 81 ilde en az bir tenis sahası oluşturulacak

Protokol ile tüm illerde belirlenen okullara mini tenis sahaları yapılacağını ve gerekli ekipmanların da sağlanacağını vurgulayan Özer, "Tenis sahalarının yapımı konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Bu yılın sonuna kadar 81 ilde en az bir okulda tenis sahalarının yapımı tamamlanmış olacak. Ayrıca tüm spor liselerimizin tenis ile ilgili altyapı ve eğitim süreçlerine Tenis Federasyonu tarafından destek verilecek." diye konuştu.

Mahmut Özer, öğretmenlere yönelik sertifikasyon eğitimlerini ücretsiz sağlayan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a şükranlarını sundu.

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meb Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Milli eğitim Bakanlığı Tenis

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