MEB: 9, 10 ve 11'inci sınıflarda Matematik zorunlu

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni ortaöğretim modelinde Matematik dersinin 9, 10 ve 11'inci sınıflarda ortak ders grubunda olduğu belirtilerek, "Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 18 Mayıs Cumartesi günü basın toplantısıyla kamuoyuna duyurduğu 'Yeni Ortaöğretim Tasarımı' ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni modele göre 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflardaki zorunlu dersler ve seçmeli ders grupları hakkında bilgi verildi.

MATEMATİK ORTAK DERS GRUBUNDA

Açıklamada, Matematik dersini 9, 10 ve 11'inci sınıflardaki her öğrencinin almak zorunda olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Açıkladığımız Ortaöğretim Tasarımımızda Matematik dersi 9, 10 ve 11'inci sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. 12'nci sınıfta ise Matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve Matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matematikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır. 12'nci sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.