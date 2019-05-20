MEB: 9, 10 ve 11'inci sınıflarda Matematik zorunlu

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni ortaöğretim modelinde Matematik dersinin 9, 10 ve 11'inci sınıflarda ortak ders grubunda olduğu belirtilerek, "Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir" denildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 18 Mayıs Cumartesi günü basın toplantısıyla kamuoyuna duyurduğu 'Yeni Ortaöğretim Tasarımı' ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni modele göre 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflardaki zorunlu dersler ve seçmeli ders grupları hakkında bilgi verildi.
MATEMATİK ORTAK DERS GRUBUNDA
Açıklamada, Matematik dersini 9, 10 ve 11'inci sınıflardaki her öğrencinin almak zorunda olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Açıkladığımız Ortaöğretim Tasarımımızda Matematik dersi 9, 10 ve 11'inci sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. 12'nci sınıfta ise Matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve Matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matematikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır. 12'nci sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre 9'uncu sınıfta toplam ders sayısı 8 olacak ve tüm öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik Uygulamaları, Doğa Bilimleri Deneyimi, Sosyal Bilimler Deneyimi olmak üzere 6 dersi zorunlu olarak alacak. Öğrenciler ayrıca seçmeli ders grubu 1 ve 2'den birer ders seçecek.
MATEMATİK, FEN VE SOSYAL SEÇMEK ZORUNDA
10'uncu sınıfta ise öğrencilerin alacağı toplam ders sayısı 10 olacak. Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorunda olacak. Ayrıca, geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilecekler. 11'incı sınıfta toplam ders sayısı yine 10 olurken, öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgi Kuramı, Yabancı Dil Grubu, Matematik Grubu, Fen Bilimleri Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu derslerinden en az birer tane almak zorunda kalacak. Geri kalan 3 dersin tamamını zorunlu tercih grubundan veya ilgiye bağlı seçmeli derslerden alabilecek.
12'İNCİ SINIFTA SEÇME İMKANI OLACAK
12'inci yani son sınıfta ise toplam ders sayısı 7'ye inecek. Son sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini zorunlu olarak alacak. Ayrıca 'Disiplinler Üstü Kariyer Dersleri' olan Yabancı Dil Grubu, Matematik Ağırlıklı Dersler Grubu, Fen ve Teknoloji Ağırlıklı Derslik Grubu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ağırlıklı Dersler Grubu, Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubu'ndan 4 ders seçecek. Yani sadece bu kademede Matematik Ağırlıklı Ders Grubu'ndan ders görmek öğrencinin tercihine bağlı olacak.
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