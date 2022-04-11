MEB açıkladı! Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil kaç gün?

Ara tatile milyonlarca öğrenci çıktı. Nisan ayında yapılan 2. ara tatil 8 Nisan 2022 Cuma günü itibariyle başladı. Öğrenciler bir hafta boyunca yorgunluklarını atıp dinlenecek. Tatil başladı ama öğrencilerin aklında bu ara tatilin ne zaman biteceği de yer alıyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi olmak üzere yaklaşık 18 milyon öğrenci Nisan ara tatili kaç gün sürecek, ara tatil ne zaman bitecek? sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. İşte MEB'in yayınladığı tatil takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Nisan ara tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci tatilin ne zaman biteceğini ve uzatılıp uzatılamyacağını araştırmaya başladı. Ara tatil 11-15 Nisan arasında gerçekleştirilirken, 8 Nisan Cuma günü itibarıyla başlayan tatil günü, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve 18 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ardından 18 Nisan Pazartesi gününden itibaren eğitimine devam edecek.

Tatilin uzatılıp uzatılmayacağına dair herhangi yeni bir açıklama bulunmadığı için, yayınlanan takvime göre 18 Nisan'da eğitim başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER’DEN TATİL MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca öğrenci ve öğretmenin ara tatilini şu sözlerle kutladı:

“Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…”

