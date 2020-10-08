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MEB açıkladı... BİLSEM sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Binlerce öğrencinin girdiği BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. İlkokullarda seçilen özel yetenekli çocukların katıldığı grup tarama sınavı 5 Eylül tarihinde Türkiye genelinde yapılmıştı. BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi MEB'in yaptığı son dakika açıklamasıyla belirlendi. MEB BİLSEM sınavının 14 Ekim'de açıklanacağını duyurdu. 2020 BİLSEM sınav sonuçları 2020 MEB sorgulama ekranı haberimizde.

MEB açıkladı... BİLSEM sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı!

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sınavı araştırılmaya devam ediyor. 5 Eylül 2020 tarihinde yapılmaya başlanan BİLSEM sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Devlete bağlı olarak çalışan özel eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden, özel yetenekli çocukların seçilmesi için birçok öğrencinin katıldığı BİLSEM sınavı sonuçları 2020 bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte sınavların 14 Ekim tarihinde açıklanacağı duyuruldu. BİLSEM 2020 sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Detaylar haberimizde...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020 (1)

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel yetenekli çocukların grup tarama yöntemi ile belirlendiği BİLSEM sınav sonuçları ekranı MEB tarafından 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr web sitesinden açıklanacak. BİLSEM sınavında bir sıkıntı yaşayan ve grup tarama sınavına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, BİLSEM sınavı itiraz başvuru tarihleri ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde alınacak. BİLSEM sınavının sonuçları 2020 açıklandığı takdirde aşağıdaki adresten öğrenilebilecek.

BİLSEM SINAVI SONUÇLARI 2020 ÖĞRENME EKRANI

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2020 )

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan bilgiye göre 4 Ocak tarihinde başlanan sınavlar, koronavirüs nedeniyle revize edilmişti. BİLSEM sınavları ne zaman bitecek merak eden adaylara, BİLSEM 2020 sınavlarının 11 Ekim'de biteceğini belirtelim. 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren tekrar başlayan sınavlar bir aydan fazla sürecek.

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