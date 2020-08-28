MEB açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kalan uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim tarihleri konusunda çeşitli araştırmalar yapılıyor. Öğrenci ve veliler, okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Özellikle yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak konusuyla ilgili ortaya atılan çeşitli iddialar bulunuyor. Konuya dair son dakika olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli açıklamalar yapıldı. İşte tüm merak edilen detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm öğrenciler ve veliler tarafından okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Yapılan açıklamalara göre okullar 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime başlıyor. Belirli kademelerde de 21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Gün içerisinde bu konuyla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak 21 Eylül’de hangi kademelerin başlayacağına dair Milli Eğitim Bakanlığının verdiği net bir bilgi bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre uzaktan eğitim ile okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirlenirken okulların kapanış tarihi için de 18 Haziran 2021 tarihi verildi. Buna göre ara tatil 16 Kasım 2020 - 20 Kasım 2020 arasında olacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem tatili de 12 Nisan 2021 ile 16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Şimdi, 6 aylık aranın ardından öğrenciler, okullara dönecekleri tarihi merak ediyor. Okullarda koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.