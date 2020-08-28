MEB açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kalan uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim tarihleri konusunda çeşitli araştırmalar yapılıyor. Öğrenci ve veliler, okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Özellikle yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak konusuyla ilgili ortaya atılan çeşitli iddialar bulunuyor. Konuya dair son dakika olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli açıklamalar yapıldı. İşte tüm merak edilen detaylar...
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Tüm öğrenciler ve veliler tarafından okullar ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Yapılan açıklamalara göre okullar 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime başlıyor. Belirli kademelerde de 21 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Gün içerisinde bu konuyla ilgili de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak 21 Eylül’de hangi kademelerin başlayacağına dair Milli Eğitim Bakanlığının verdiği net bir bilgi bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre uzaktan eğitim ile okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 olarak belirlenirken okulların kapanış tarihi için de 18 Haziran 2021 tarihi verildi. Buna göre ara tatil 16 Kasım 2020 - 20 Kasım 2020 arasında olacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 ile 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem tatili de 12 Nisan 2021 ile 16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Şimdi, 6 aylık aranın ardından öğrenciler, okullara dönecekleri tarihi merak ediyor. Okullarda koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2020 konusunda son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak konusuyla ilgili gün içinde ortaya bazı iddialar atıldı. İddialar doğrultusunda 8. ve 12. sınıfların 21 Eylül 2020 tarihinde okullarda yüz yüze eğitime başlayacağı söylendi. 21 Eylül sonrasında tüm kademelerin açılmasının da beklentiler arasında olduğu iddia edildi. Koşulların uygun olması halinde 1. ve 2. sınıfların da yüz yüze eğitime başlamasının sağlanacağı ve ardından bütün koşulların uygun olmasıyla beraber üç hafta içerisinde tüm kademelerin yüz yüze eğitim sistemine geçmesinin planlandığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak iddialara çok geçmeden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yalanlama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, servis edilen MEB’den yüz yüze eğitim duyurusunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. 21 Eylül tarihinde hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltmiş şekilde yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediği belirtildi. Aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak Bakanlık kaynakları tarafından herhangi resmi bir açıklamanın yapılmadığı aktarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor sorusu ile ilgili olarak resmi iletişim kaynakları tarafından paylaşılmamış ya da teyit edilmemiş açıklamalara itibar edilmemesini önemli rica etti.
Öğrenciler ve veliler arasında yüz yüze eğitim nasıl olacak sorusu da tartışılıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından da çeşitli açıklamalar yapıldı. Bakan Selçuk; okulların kapısını güvenli bir şekilde açmak adına aralıksız çalıştıkları bir haftayı daha geride bıraktıklarını belirtti. Öğretmenleri hijyen çalışmaları ile alakalı olarak kısa mesaj ile bilgilendirdiklerini aktararak Selçuk, Bakanlıkla ilgili soruların yanıtlanacağı Meb Asistan’ın tanıtıldığını söyledi. Şimdi, okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak konusunda yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.
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