HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MEB açıkladı! Telafi eğitiminin detayları belli oldu

MEB açıkladı! Telafi eğitiminin detayları belli oldu

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlendi. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek.

MEB açıkladı! Telafi eğitiminin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlendi. MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek.

Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi;

  • Okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine,

  • Öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe,

  • Özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine,

  • Öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe,

  • Özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecekler.

  • Özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihleri resmî okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceği gibi; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin; “Kurumlarda uygulanacak öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi, resmî kurumlarda uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Bakanlıkça uygun bulunması durumunda farklı öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi de uygulanabilir.” hükmü ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin; “Okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi hâlinde ayrı bir çalışma takvimi de düzenlenebilir.” hükmü doğrultusunda özel okul yönetimi tarafından hazırlanan ve özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde Bakanlık tarafından resmî okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da uygulama yapmaktadır.
    • GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
    19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecekler19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecekler
    Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

    Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

    İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

    İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

    Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

    Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

    İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

    İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

    Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

    Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

    Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

    Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

    İlginizi Çekebilir

    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

    YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

    YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

    MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

    MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

    ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

    ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    MEB duyurdu! 19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecekler

    19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecekler

    MEB'den özel okullarla ilgili son dakika açıklaması: Telafi eğitimler 15 Ağustos'tan sonra

    MEB'den özel okullarla ilgili flaş açıklama

    Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

    Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

    MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin 'normalleşme' açıklaması

    MEB'den kreş ve anaokullarına ilişkin önemli duyuru

    Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

    Sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular yarın başlıyor

    Açık öğretim sınav tarihleri belli oldu

    Açık öğretim sınav tarihleri belli oldu

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.