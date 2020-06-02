MEB açıkladı! Telafi eğitiminin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlendi. MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak “en az üç hafta” olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek.

Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi;