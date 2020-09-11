MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Pandemi nedeniyle yaşanan gelişmelerden dolayı bir süredir öğrenciler ve veliler tarafından yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu soruluyordu. Son olarak yüz yüze eğitim ne zaman ve nasıl olacak konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il milli eğitim müdürlüğüne bir yazı gönderildi. Yüz yüze eğitim detayları bulunan bu yazı neticesinde yüz yüze eğitimin çerçevesi belirlenmiş oldu. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2020? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yüz yüze eğitim olacak mı sorusunun yanıtı bir süredir merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi. Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihlerinde yapılacak uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1. sınıflarda 1 gün yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılacağı belirlendi. 28 Eylül - 2 Eğitim ve devamında da haftada 2 gün, günde 30’ar dakikadan 5 ders saati eğitim verileceği belirtildi. Yazıda yüz yüze eğitim ne zaman olacak sorusunun yanıtının yanı sıra 21 Eylül Pazartesi itibarıyla başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl verileceğine dair teknik detaylar da bulunuyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK? Özellikle veliler, okula gidecek çocukları için yüz yüze eğitim nasıl yapılacak sorusunun cevabını araştırıyor. İl milli eğitim müdürlüklerine iletilen yazıya göre; ihtiyaç duyulması durumunda okuldaki fiziki şartlar dikkate alınıp sosyal mesafe kurallarına da uyularak, şubelerdeki öğrencilerin gruplara bölünmesiyle yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Sınıf mevcudu bölündükten sonra oluşan gruplarun okula gidecekleri günler de farklı olacak. Yüz yüze eğitim detayları içerisinde yüz yüze eğitime katılımın zorunlu tutulmayacağı ve velilerin yazılı başvuru yapmadan da kendi istekleriyle öğrencilerini uzaktan eğitimlerine devam ettirebilecekleri yer alıyor. Aynı zamanda okul öncesi eğitimdeki ilk haftada 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati ile uyum eğitimi verilecek. Uyum haftasının ardından gelen 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olacak şekilde günde 30’ar dakikadan 5 etkinlik saati eğitimi gerçekleştirilecek.