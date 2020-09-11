MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Pandemi nedeniyle yaşanan gelişmelerden dolayı bir süredir öğrenciler ve veliler tarafından yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu soruluyordu. Son olarak yüz yüze eğitim ne zaman ve nasıl olacak konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il milli eğitim müdürlüğüne bir yazı gönderildi. Yüz yüze eğitim detayları bulunan bu yazı neticesinde yüz yüze eğitimin çerçevesi belirlenmiş oldu. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor 2020?
Yüz yüze eğitim olacak mı sorusunun yanıtı bir süredir merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi. Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihlerinde yapılacak uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1. sınıflarda 1 gün yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılacağı belirlendi. 28 Eylül - 2 Eğitim ve devamında da haftada 2 gün, günde 30’ar dakikadan 5 ders saati eğitim verileceği belirtildi. Yazıda yüz yüze eğitim ne zaman olacak sorusunun yanıtının yanı sıra 21 Eylül Pazartesi itibarıyla başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl verileceğine dair teknik detaylar da bulunuyor.
Özellikle veliler, okula gidecek çocukları için yüz yüze eğitim nasıl yapılacak sorusunun cevabını araştırıyor. İl milli eğitim müdürlüklerine iletilen yazıya göre; ihtiyaç duyulması durumunda okuldaki fiziki şartlar dikkate alınıp sosyal mesafe kurallarına da uyularak, şubelerdeki öğrencilerin gruplara bölünmesiyle yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Sınıf mevcudu bölündükten sonra oluşan gruplarun okula gidecekleri günler de farklı olacak.
Yüz yüze eğitim detayları içerisinde yüz yüze eğitime katılımın zorunlu tutulmayacağı ve velilerin yazılı başvuru yapmadan da kendi istekleriyle öğrencilerini uzaktan eğitimlerine devam ettirebilecekleri yer alıyor. Aynı zamanda okul öncesi eğitimdeki ilk haftada 1 gün 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati ile uyum eğitimi verilecek. Uyum haftasının ardından gelen 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olacak şekilde günde 30’ar dakikadan 5 etkinlik saati eğitimi gerçekleştirilecek.
Okul öncesi eğitim çerçevesinde 21 Eylül 2020 tarihine dek eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda da bu tarih itibarıyla aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri için de yüz yüze eğitim gerçekleşecek olan ilk haftada her biri 30’ar dakika olan 5 ders saati şeklinde uyum eğitimi yapılacak. 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihlerinde yani uyum haftasının ardından gelen hafta ve sonrasında da haftada 2 günden her biri 30 dakikalık 5 ders saati boyunca yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Ders saatlerinin arasında da 10 dakikalık dinlenme süresi oluşturulacak. Teneffüs saatlerinde okul yönetimi ve nöbet görevi doğrultusunda sosyal mesafenin korunabilmesi için tüm planlamalar yapılacak.
Yüz yüze eğitim dersleri ne zaman başlıyor konusunda detaylar netleşirken derslere dair de bilgi akışı gerçekleşiyor. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin gerçekleşeceği ilk hafta okul öncesi öğrencilerin ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyumu için ayrıldı. Bu süreçte sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde eğlenceli etkinlikler ve temassız oyunlar gerçekleştirilecek. 28 Eylül-2 Ekim haftası ve sonrasında da Türkçe dersi haftada 2 gün 3’er ders saati olarak, matematik dersi haftada 2 gün 1’er ders saati olarak, hayat bilgisi dersi haftada 2 gün 1’er ders saati olarak yüz yüze eğitim ile işlenecek.
Belirtilen derslerin yüz yüze işlenmeyen ders saatleri ile ilkokul 1. sınıf programında yer alan diğer dersler de EBA TV ve EBA portal ile uzaktan eğitim sistemi şeklinde yapılacak. Uzaktan eğitime dair bütün detaylara uzaktanegitim.meb.gov.tr internet adresi ve eba.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.
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