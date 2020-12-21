MEB AÖL sınav tarihleri 2021... 2020- 2021 AÖL sınavları ne zaman, internetten mi yapılacak? AÖL ve AÖO sınav tarihleri!

MEB tarafından 2020-2021 AÖO ve AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü itibari ile öğrencilerin erişimine açılacaktı. MEB'ten son dakika AÖO ve AÖL sınav erteleme duyurusu geldi. Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları internetten mi yapılacak online mı olacak araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı geçtiğimiz dönemlerde sınav tarihlerinde değişiklik olmuştu. Buna ek olarak salgının hızla artması nedeniyle bazı kısıtlamalar geri geldi. Tekrar aynı durum mu yaşanacak merak eden adaylar, AÖO ve AÖL sınavları internetten mi yapılacak yoksa sınav merkezinde mi yapılacak araştırmaya başladı. AÖL ders ekleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte araştırılan AÖO ve AÖL 1. dönem 2020 sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabı haberimizde... İşte MEB ile Açık Lise AÖO ve AÖL sınav takvimi ve 1.dönem sınav tarihleri.

MEB AÖO ve AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

9 Ekim 2020 tarihinde biten AÖL kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin gündeminde şimdi de 2020 AÖO ve AÖL sınav takvimi yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre 1.dönem sınav tarihleri açıklandı. İlk kez açık liseye kaydolan ve açık lise kaydını yenileyenlerin merak ettiği MEB AÖL sınav takvimi değişti. AÖO ve AÖL sınavları ne zaman? MEB ile Açık Lise AÖL ve AÖO sınav takvimi ve AÖO ve AÖL 1.dönem sınav tarihleri ne zaman? araştırılıyordu. MEB'in yaptığı son dakika açıklaması ile AÖO ve AÖL sınavları ertelendi. Peki AÖO ve AÖL sınavları ne zaman yapılacak?