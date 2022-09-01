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  4. MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hangi gün? İşte MEB İOKBS 2022 sınav tarihi!

MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hangi gün? İşte MEB İOKBS 2022 sınav tarihi!

01.09.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınava binlerce öğrencinin girecek. Öğrenciler sorumlu oldukları alanlardan soruları cevaplayacaklar. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hangi gün? İşte MEB İOKBS 2022 sınav tarihi...

MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hangi gün? İşte MEB İOKBS 2022 sınav tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursluluk sınavının tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Adaylar sınav için geri sayım sürerken arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. Peki, MEB bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS yani İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hangi gün? MEB İOKBS 2022 sınav tarihi ve detaylar haberimizde...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alındı.

MEB BURSLULUK SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

İOKBS SINAVINA GİRERKEN ALINMASI GEREKENLER

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı( İOKBS) 04 Eylül 2022 Pazar günü saat 10:00’da yapılacaktır.

Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere, 04 Eylül 2022 Pazar günü 07:00-10:30 saatleri arasında Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır.

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