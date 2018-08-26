MEB bütçesindeki düzenlemeler hizmet kalitesini aksatmayacak

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Bakanlık bütçesinde yapılan düzenlemelerin öğrencilere sunulan hizmette ve hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacağı bildirildi.

Bakanlıktan, bugün bazı medya organlarında "Kriz ilk eğitimi vurdu. MEB'den 2 milyar lira kesildi. Öğrencinin bursuna, yurduna göz dikildi." başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklama yapıldı.

Kamuda tasarruf ve israfı önleme tedbirleri çerçevesinde Bakanlık tarafından da gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili planlamalar, öğrenci ve öğretmenlerimize yansıtılmayacak, eğitim ve öğretim, kalitesinden taviz verilmeksizin büyük bir titizlik ve hassasiyetle hayata geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberlerde, öğrenciler üzerinde mağduriyet algısı oluşturma maksadı taşıyan ifadelerin bütünüyle gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenlemeler, bütçeye konulan tahmini ödeneklerin yıl sonu gerçekleşme durumu dikkate alınarak yapılmaktadır. Özetle, öğrencilerimize sağlanan burs desteği hiçbir aksama olmadan devam edecektir. Yatılı öğrencilerimizin ailelerine verilen pansiyon hizmetleri, ödeme desteğinden hiçbir kesinti olmayacaktır. Özel okul desteği bu eğitim ve öğretim yılında da devam edecektir. Yıl sonuna kadar hiçbir okul inşaatı durdurulmadan yapımına devam edilecektir. Bütçemizde yapılan düzenlemeler, Bakanlığımızın öğrencilerimize sunduğu hizmette ve hizmetin kalitesinde aksamaya neden olmayacaktır."

