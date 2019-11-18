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MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık, Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." denildi.

MEB'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na ilişkin açıklama

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı 10 Kasım soruşturma

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