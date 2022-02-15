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  4. MEB'den 81 ile yazı gönderildi! Devamsızlıktan muaf tutulacaklar

MEB'den 81 ile yazı gönderildi! Devamsızlıktan muaf tutulacaklar

15.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), 81 ile devamsızlık ile ilgili bir yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, koronavirüs salgınının devam ettiği süre dahilinde, kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak.

MEB'den 81 ile yazı gönderildi! Devamsızlıktan muaf tutulacaklar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde Kovid-19 salgınına karşı alınan kapsamlı tedbirlerle haftada 5 gün yüz yüze olmak kaydıyla devam ettiği hatırlatıldı.

Söz konusu süreçte devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerin ise ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğüne işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden kronik rahatsızlığı olan öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir kısmının Kovid-19 salgını nedeniyle okula devam konusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümler nedeniyle sorun yaşadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Bakanlığın yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

"DEVAMSIZLIKTAN MUAF SAYILACAKLAR"

Bu hüküm gereğince, söz konusu öğrencilerin velilerinin yazılı olarak eğitim kurumu yönetimlerine başvurmaları halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve Kovid-19 salgın hastalığının devam ettiği süre dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden, kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatta yer alan devamsızlıkla ilgili hükümler uygulanmayacak.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı
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