MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge

Bakanlıktan 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda; 2020- 2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtildi. Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirlerin, daha önce hazırlanan genelgelerle açıklandığı belirtilen yazıda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği 2020- 2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminde resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri belirlendi.

Buna göre; yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin il/ilçe hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda (köy okulları) ölçme ve değerlendirme uygulamaları salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

OKUL ORTAMINDA YAPILACAK

Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020- 2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için sınavlar; okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.