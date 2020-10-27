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MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 19:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını döneminde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarını belirledi. Köy okullarının bulunduğu, haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda sınavlar, salgından önce olduğu gibi yapılacak. Haftada 2 gün yüz yüze eğitimle veya tamamen uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler, okul ortamında sınava alınacak.

MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge

Bakanlıktan 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda; 2020- 2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtildi. Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirlerin, daha önce hazırlanan genelgelerle açıklandığı belirtilen yazıda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği 2020- 2021 eğitim öğretim yılının birinci döneminde resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki derslerin ölçme ve değerlendirme işlemleri belirlendi.
Buna göre; yüz yüze eğitim faaliyetleri ile birlikte uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin il/ilçe hıfzıssıhha kurullarıyla iş birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda (köy okulları) ölçme ve değerlendirme uygulamaları salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

OKUL ORTAMINDA YAPILACAK

Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020- 2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için sınavlar; okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi 1 ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

CUMARTESİ GÜNLERİ DE SINAV YAPILABİLECEK

Gerekli görülmesi halinde, cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkan sağlanacak. Sınav tarihleri en az 1 hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e- Okul sistemine işlenecek. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her 1 dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

SINAV YAPILMAYACAK DERSLER

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer ( e-posta vb.) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak. 2020- 2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e- Okul sistemine işlenecek.
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında koronavirüs salgınına yönelik tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacak.

DHA

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