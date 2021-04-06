HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MEB’den açıklama | Lise ve Ortaokul sınavları iptal mi?

MEB’den açıklama | Lise ve Ortaokul sınavları iptal mi?

06.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COVID-19 salgını sebebiyle okullarla ilgili alınan kararlar sürekli değişiyor. Vakaların azalığı dönemlerde yüz yüze eğitime geçilip, vakaların artmasıyla tekrar kapanma kararı alınıyor. Haliyle öğrencilerin kafaları da bir hayli karışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yaptığı açıklamalara göre ortaokul ve lise sınavları hakkında yine yeni kararlar açıklandı. Yeni kararla ortaokul sınavlarının 3 Mayıs’ta yapılması kararı alınırken, lise sınav tarihlerinde de değişikliğe gidildi.

MEB’den açıklama | Lise ve Ortaokul sınavları iptal mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni düzenlemede, liselere hazırlık ve 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları da ileri bir tarihe ertelendi. Ortaokul sınavları ile ilgili olarak ise turuncu ve kırmızı renkli illerde 26 Mart’tan sonra yapılması planlanan sınavlar ise 3 Mayıs tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

MEB TAKVİMİ

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı , “yüksek” ve “çok yüksek” risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart’tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs’tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgını açısından “yüksek” ve “çok yüksek” riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart’a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
AÖF sınavları ne zaman yapılacak?AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

LGS başvuru ücreti ne kadar? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS başvuru ücreti

AÖF sınav tarihleri 2021 ! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

İSG sonuçları açıklandı mı? İSG sonuçları ne zaman açıklanır?

İSG sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

E-Okul'a giriş nasıl yapılır? E-Okul'dan LGS başvurusu yapma sayfası

E-Okul LGS başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları| Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.