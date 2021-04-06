MEB’den açıklama | Ortaokul ve lise sınavları ertelendi mi? Ortaokul ve lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni düzenlemede, liselere hazırlık ve 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları da ileri bir tarihe ertelendi. Ortaokul sınavları ile ilgili olarak ise turuncu ve kırmızı renkli illerde 26 Mart’tan sonra yapılması planlanan sınavlar ise 3 Mayıs tarihinde yüz yüze olarak gerçekleşecek.

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı , “yüksek” ve “çok yüksek” risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart’tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs’tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.

Kovid-19 salgını açısından “yüksek” ve “çok yüksek” riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart’a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.



