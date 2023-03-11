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MEB'den 'çadır' açıklaması! 'İddialar doğru değil'

11.03.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), deprem bölgesinden satın alınan çadırların Bursa'ya getirilerek üzerine logo basıldığı ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialara yanıt verdi. Olayla ilgili müfettiş görevlendirilip soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada iddiaların doğru olmadığı aktarıldı.

MEB'den 'çadır' açıklaması! 'İddialar doğru değil'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu iddialarla ilgili şikayetler Bakanlığa ulaştıktan sonra konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği ve konunun hassasiyetine binaen şeffaflık ilkesi gereği soruşturma başlatıldığı bilgisinin kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımıza ulaşan her türlü şikayet ve iddia detaylı olarak araştırılmaktadır. Bu süreçte Bursa'da soruşturma için görevlendirilen müfettişlerimizin yaptığı tahkikatta söz konusu iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte bir sendika tarafından kanıta dayalı olmadan ortaya atılan iddia ve sosyal medya dedikodusu ile depremzedeler için canla başla çalışan, gecesini gündüzüne katarak üreten ve deprem yaralarını sarmaya çalışan meslek liselerinin öğretmen, öğrenci ve yöneticilerine yönelik bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları ve verdikleri emekler karşılığında, asılsız ve maksatlı iddialara maruz kalmaları son derece üzücüdür. Hiç kimsenin bu özverili ve içten gayrete leke sürmesine, süreci bir karalama kampanyası ve itibar suikastına dönüştürülmesine asla izin verilmeyecektir. Hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla eğitim kurumlarımıza yönelik karalama kampanyası yürütenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

Kaynak: AA

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deprem Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş çadır

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