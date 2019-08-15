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MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bazı devlet okullarında özel sınıflar oluşturularak velilerden para talep edildiği iddialarına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı.

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

Bakanlık, medyada ‘devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı’ başlıklı haberlerde yer alan ‘özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği’ iddialarını ve bu konuda MEB’e ulaşan bildirimleri ‘ihbar’ kabul ederek harekete geçti.

‘Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, yabancı dil özel sınıflarının oluşturulması, proje okulu, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar’ gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek velilerden ‘bağış’ adı altında veya farklı yollarla ücret talep edildiğine ilişkin haberler ve gelen şikayetler dikkate alınarak, inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlık ayrıca Anayasa’nın 42’nci maddesine göre eğitim öğretim faaliyetlerinin ücretsiz olduğu, hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılamayacağı, eğitim öğretim faaliyetlerinin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek yapılacağına ilişkin, öğrenci ve velilerin okul yönetimlerince bilgilendirilmesini sağlayacak.

Kaynak: AA

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meb özel sınıf

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
EĞRİ OTURALIM DOĞRU KONUŞALIM EVLADIN DERS ORTALAMASI 90 LA 100 ARASIYKEN DERS ORTALAMASI 50/60 OLAN ÇOCUKLA BIRAK YANINA OTURMASINI AYNI SINIFTA BİLE OLMASINI İSTEMEZ///VELİLER TALEP EDİYOR OKULUNDA BÖYLE SINIFLAR SAYESİNDE KALİTESİ YÜKSELİYOR
eğitim bitti bu ülkede kaç gün oldu bu haberin çıkalı. maalesef bunlar gerçek. kayıt parası vermeyenleri kayıt etmiyorlar. bu paralar nerelere gidiyor. parası olan okusun diyorlar. akape ye oy verenlerin %99 asgari ücretli yada o seviyede ama bu şahıslar bunları görmezden geliyor ve hala bunlara alkış tutuyor. ülkeyi bu hale kimler getirdi ise Allah onların belasını versin
Sendikalardan ve siyasilerden aldıkları güçle o kadar çok yolsuzluk yapiliyor ki okullarda..yazık günah
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