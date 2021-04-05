MEB'den flaş açıklama: İzmir ve İstanbul'da okullar kapanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimde il bazlı kararlar alınacağını ve buna göre adım atılacağını bildirmişti. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise katıldığı bir etkinlikte yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre; çok yüksek riskli iller arasında yer alan Ankara'da uzaktan eğitime geçildi. Ankara Valiliği tarafından son dakika açıklaması geldi. Ankara Valisi'nden sonra gözler İstanbul ve İzmir valilerine çevrildi. İstanbul ve İzmir'de okullar kapanacak mı?

İSTANBUL VE İZMİR'DE OKULLAR KAPANACAK MI?

2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." dedi.

KIRMIZI İLLERDE OKULLAR KAPANACAK MI?

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak..