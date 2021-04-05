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MEB'den flaş açıklama: İzmir ve İstanbul'da okullar kapanıyor mu?

05.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı kategoride olan çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e ulaştığını söylerken bu illerde cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, İstanbul ve İzmir'de olan ve yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler okulların durumunu merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. İzmir ve İstanbul'da okullar kapanıyor mu?

MEB'den flaş açıklama: İzmir ve İstanbul'da okullar kapanıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimde il bazlı kararlar alınacağını ve buna göre adım atılacağını bildirmişti. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise katıldığı bir etkinlikte yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre; çok yüksek riskli iller arasında yer alan Ankara'da uzaktan eğitime geçildi. Ankara Valiliği tarafından son dakika açıklaması geldi. Ankara Valisi'nden sonra gözler İstanbul ve İzmir valilerine çevrildi. İstanbul ve İzmir'de okullar kapanacak mı?

İSTANBUL VE İZMİR'DE OKULLAR KAPANACAK MI?

2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." dedi.

MEB'den flaş açıklama: İzmir ve İstanbul'da okullar kapanıyor mu?

KIRMIZI İLLERDE OKULLAR KAPANACAK MI?

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak..

Kırmızı renkle gösterilen çok yüksek, turuncu renkle gösterilen yüksek riskli illerde, 8.sınıf hariç ortaokullar ve 12.sınıflar hariç diğer lise kademeleri kapalı olacak..

MEB'den flaş açıklama: İzmir ve İstanbul'da okullar kapanıyor mu?

MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükselişin, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldığı belirtilerek, şunlar söylendi:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'nci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.".

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İzmir Kabine Toplantısı
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