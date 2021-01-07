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MEB'den hayat boyu öğrenme kurumları için 'yüz yüze eğitim' kararı

07.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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MEB'den hayat boyu öğrenme kurumları için 'yüz yüze eğitim' kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılmasına karar verdi. Yüz yüze eğitim kararının sadece Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerindeki kursları kapsadığı ifade edildi.

MEB'den hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitime başlanması konusunda 81 il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderildi. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın imzaladığı yazıda tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği, resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında ara verildiği, uzaktan eğitim yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edildiği hatırlatıldı. Hayat boyu öğrenme kurumlarında birtakım kursların eğitiminin yüz yüze yapılabileceğinin bildirildiğine işaret edilerek, "Yapılan değerlendirme neticesinde hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır" denildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINA UYULACAK

Yazıda ayrıca yüz yüze eğitim kararının uygulanmasında belli şartların göz önüne alınması istendi. Buna göre hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunan kişilerin günlük saat 10.00 - 13.00 ve 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları kursiyer planlamasında dikkate alınacak. 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan kurslardan eksik kalan saatlerin tamamı yüz yüze eğitim olarak uygulanacak ve kurs kapanış tarihleri güncellenecek. Ücretli usta öğreticilerin fiili çalışacakları süreler esas alınarak, ek ders ücretleri ile sigorta gün ve prim miktarları buna göre tahakkuk ettirilecek. Uzaktan eğitim uygulamalarına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün uygun gördüğü programlar ve izin verilen kurumlar dışında yer verilmeyecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI AÇILMAYACAK

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek. Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları, Bakanlık tarafından açıklama yapılana kadar açılmayacak. Kurs açma - kapatma ve kursa katılacakların sayısı ile ilgili olarak MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanacak. Yazıda ayrıca Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’nun da dikkate alınarak hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze başlanması istendi. Yüz yüze eğitim kararının sadece Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerindeki kursları kapsadığı ifade edildi.

DHA

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