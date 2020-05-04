MEB'den öğrenciler için yeni hizmet! Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını döneminde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocukların, gençlerin ve ailelerin psikolojik sağlamlığını korumak için birçok destek hayata geçirildiği belirtildi. Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde 'Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı' yayımlandığı belirtildi. Bu kitapçık ile küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlandığı belirtilerek, "Olağandışı durumlarda çocuklar korku, kaygı gibi duygularını doğrudan kendi üzerlerinden değil de hikayelerdeki karakterler üzerinden ifade etmeleri onlar için, yaşanılanları anlamalarını kolaylaştırıyor. Bu doğrultuda 'okul öncesi ve ilkokul' seviyesi için hazırlanan 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren kitapçık yayımlandı. Kitapçığın seri halinde yayımlanmasına devam etmesi planlanıyor" denildi.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA



Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu zorlu süreçte öğrenci ve velilerin yanlarında olmak için psikososyal desteklerin birer birer devreye girdiğini belirtti. Bakan Selçuk, bu kapsamda daha önce hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımladıklarını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi: