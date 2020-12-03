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MEB’den öğretmenlere siber saldırılara karşı uyarı

03.12.2020 21:21 | Son Güncelleme:
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MEB’den öğretmenlere siber saldırılara karşı uyarı

Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA'ya rağmen öğrenciler ve öğretmenlerin ders işlemek için buluştuğu zoom programına öğrenci isimleriyle dahil olan siber sapıklar öğrencilerin eğitimin almalarına engel olmuştu. Olay görüntülerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin EBA canlı harici derslerde siber saldırılardan korunmaları için uyarılarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim faaliyetlerinin EBA TV Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı. Açıklamada, öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alındığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

“Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır. Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz.“

Bakanlıktan öğretmenlere canlı derslerde öğretmenlere hatırlatmalar ise şu şekilde sıralandı:

Uzaktan eğitime siber sapık engeli!Uzaktan eğitime siber sapık engeli!

SAHTE KİMLİKLE DERSE GİREMEYECEKLER

“Her ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA’ya bu bilgileri girmeleri. Ders oluştururken ’Bekleme Odası (Waiting Room)’ özelliğini aktive etmeleri. Derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları gibi basit kontrollerle benzer siber saldırılar engellenebilecektir. Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken ‘bekleme odası’ özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir. Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır. Bu hatırlatmalar, tüm öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da iletilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA'ya rağmen öğrenciler ve öğretmenlerin ders işlemek için buluştuğu zoom programına öğrenci isimleriyle dahil olan siber sapıklar öğrencilerin eğitimin almalarına engel olmuştu. Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan sapıklar öğretmen ve öğrencilere ağza alınmayacak küfürler ederek, cinsel içerikli videolar izletmişti.

(İHA)

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