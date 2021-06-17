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MEB'den karnelerle ilgili açıklama!

17.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, "e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak" denildi.

MEB'den karnelerle ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karnelerle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

21 Haziran'dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlanacak.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Okullarda yarına özel bir karne etkinliği yapılmayacak.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
mebbis koronavirüs (Covid-19)
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