MEB'den karnelerle ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karnelerle ilgili önemli bir açıklama geldi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak.
Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.
21 Haziran'dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlanacak.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.
Okullarda yarına özel bir karne etkinliği yapılmayacak.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.
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