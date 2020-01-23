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MEB'den "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabına ilişkin açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.01.2020 20:51 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur" denildi.

MEB'den "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabına ilişkin açıklama

Bakanlık, 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rehberlik öğretmenlerine hizmet içi eğitimler kapsamında sunulan eğitici eğitimi programı kitabında yer alan görsellerle ilgili medyaya yansıyan haberler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan 'Psikososyal Önleyici Destek Programı' kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur. Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. (DHA)

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Milli eğitim Bakanlığı "Psikososyal Önleyici Destek Programı" meb

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