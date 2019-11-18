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MEB'den son dakika açıklaması: '10 Kasım Programı'na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.

MEB'den son dakika açıklaması: '10 Kasım Programı'na yönelik soruşturma kapsamında okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, bazı okullarda günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okulların müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı 10 Kasım soruşturma görevden uzaklaştırma

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Tabi Atatürk e alanen küfür serbest yanlış anlamalara neden olacsk leylere soruşturma.
Küfür serbestmi iyi araştır kanunu
İşte bu elinize sağlık
Bu görüntülere en sert tepkilerden birini Memur-Sen verdi. Gelin görün ki bu 17 okulun müdürü de Memur-Sen'li. İlginç.
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