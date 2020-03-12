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MEB'den son dakika koronavirüs kararı! Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

EĞİTİM HABERLERİ  | 12.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs önlemleri nedeniyle okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

MEB'den son dakika koronavirüs kararı! Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında okullardaki tüm sosyal etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) iptal edildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

(AA)

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