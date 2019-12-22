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MEB'den sözleşmeli öğretmenlere ara tatilde mazerete bağlı yer değişikliği hakkı

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Sözleşmeli öğretmenler için ara tatilde tayin imkanı tanınması yönündeki talebe Milli Eğitim Bakanlığından olumlu yanıt geldi.

MEB'den sözleşmeli öğretmenlere ara tatilde mazerete bağlı yer değişikliği hakkı

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesi istemiyle 30 Aralık’ta iş bırakma eylemi gerçekleştirme kararı aldı, karar sosyal medyada 132 bin paylaşım ile gündeme oturdu. Sözleşmeli öğretmenler için ara tatilde tayin imkanı tanınması yönündeki talebe Milli Eğitim Bakanlığından olumlu yanıt geldiğini belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, “Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kendilerine 2020 yarıyıl tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği hakkı veren Bakanlığa, soruna duyarsız kalmayarak çözüm iradesini göstermesinden dolayı müteşekkirdir” dedi.

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Çoban, “Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Yarıyıl Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu yayımlayarak sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlara il içi ve iller arasında mazerete bağlı yer değişikliği hakkı tanıdı. Üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere de aile birliği başta olmak üzere, mazerete bağlı yer değişikliği hakkı verilmesi talebimizi çeşitli platformlarda dile getirmiştik. Girişimlerimizin, çabalarımızın ve mücadelemizin sonuç vermesi, bizleri de sözleşmeli öğretmenlerimizi de memnun etmiştir. Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarının nihai çözümünün, sözleşmelilik statüsünün sona erdirilerek kadro güvencesine kavuşturulması gerçeğinden geçtiği unutulmamalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, hizmet kolundaki sözleşmeli personelin ve sözleşmeli öğretmenlerin kadro mücadelesinin bayraktarlığını yapmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sözleşmeli öğretmenlik Milli Eğitimin piminin çekilmesidir
bu mu müjde
Bu sözleşmeli öğretmenler Suriyelilerden mi oluşacak acaba???
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