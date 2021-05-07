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MEB'den uzaktan eğitim kararı! 10-12 Mayıs arasında uzaktan eğitime ara verildi

07.05.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar göre 10, 11, 12 Mayıs tarihlerinde uzaktan eğitime ara verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullar bu tarih aralığında derslere ara verecek ve öğretmenler de izinli olacak.

MEB'den uzaktan eğitim kararı! 10-12 Mayıs arasında uzaktan eğitime ara verildi

10-12 Mayıs tarihleri arasında uzaktan eğitime ara verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı personeller idari izinli sayılacak. Bu kapsamda 10, 11, 12 Mayıs tarihleri arasında uzaktan eğitim derslerine ara verilecek.

MEB'DEN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kapsamda alınan karara göre; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

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