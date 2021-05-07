MEB'den uzaktan eğitim kararı! 10-12 Mayıs arasında uzaktan eğitime ara verildi

10-12 Mayıs tarihleri arasında uzaktan eğitime ara verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı personeller idari izinli sayılacak. Bu kapsamda 10, 11, 12 Mayıs tarihleri arasında uzaktan eğitim derslerine ara verilecek.

MEB'DEN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Bu kapsamda alınan karara göre; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

