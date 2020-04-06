MEB'den yeni adım! "BİZDEN" isimli veli kuşağı başlıyor

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 18 milyonun üzerinde öğrencinin evlerinde olması nedeniyle Bakanlık, uzaktan eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Uzaktan eğitim süreçlerini iyileştirmek için ders içeriklerini sürekli zenginleştiren Bakanlık, aileleri de ihmal etmedi.

Okullarından ve öğretmenlerinden uzakta eğitim çalışmalarını evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle aktif şekilde desteklemek amacıyla "BİZDEN" adlı aylık bültende yer alan bilgilere benzer şekilde TRT EBA TV İlkokul ve Ortaokul kanallarında yayımlanmak üzere veli kuşağı hazırladı.

Veli kuşağı her gün TRT EBA TV'de saat 20.00'de ekranlarda olacak.

(AA)

