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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

01.03.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

MEB, 2 Mart Salı günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün başlanacak.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecek. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak."

Son Dakika: Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor?Son Dakika: Yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde, genel uygulamanın dışında, sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak.


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Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim

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