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MEB duyurdu! 23 Nisan'ın 100. yılına özel marş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla özel bir marş hazırlandı. Çocuklar tarafından seslendirilen marşı, Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu özel gün için bir marş hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte seslendirdi.

MEB DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, “23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. Yıl Marşı’nı söylemek için hazır mısınız” sorusunu yöneltti. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından da 23 Nisan 100. Yıl Marşı, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” mesajıyla paylaşıldı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe’nin bestelediği, sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe’nin birlikte yazdığı marşın düzenlemesi Serkan Sönmez tarafından yapıldı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe Devlet Konservatuvarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri ise marşı evlerinde seslendirdi. Covid-19 salgını dolayısıyla 23 Nisan 100. Yıl Marşı’na klip ise çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için cep telefonuyla çekildi. Klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan üstlendi.

2019 yılında 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer’in, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” diyerek spotunu seslendirdiği klipte, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar ve bebekler yer aldı.

23 Nisan 100. Yıl Marşı şöyle:

“Gözlerimde ışık gibi
Bağımsızlık hediyesi
Uyandırır bir bayrama
Bu dünyada bir tek bizi
Gurur bizim, inanç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
Kanatlanan kuşlar gibi
Sonsuz mavi gökler gibi
Selam gönder tüm dünyaya
Dalgalanan bayrağım gibi
Gurur bizim, sevinç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan.”

Kaynak: İHA

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