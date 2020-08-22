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MEB duyurdu! Kronik hastalığı olan lise öğrencileri için uzaktan eğitim devam edecek

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.08.2020 12:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler’ ile ilgili resmi yazı göndererek, kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin uzaktan eğitim alabileceğini duyurdu.

MEB duyurdu! Kronik hastalığı olan lise öğrencileri için uzaktan eğitim devam edecek

MEB, 21 Eylül’de açılması planlanan okullarda yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı bulunan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini açıkladı. Konuyla alakalı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin de alınacağı bildirildi.

İHTİYAÇ HALİNDE İKİ HAFTAYA YAYILABİLECEK

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 eğitim-öğretim sezonuyla ilgili illere yazı gönderdi. 31 Ağustos Pazartesi günü online olarak başlayacak ders yılı esnasında liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılacak.

Söz konusu sınavlar şayet mümkünse spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bu durumun mümkün olmaması halinde ise öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.

EĞİTİM FAALİYETLERİNE UZAKTAN DEVAM EDEBİLECEKLER

Yüz yüze eğitimin planlandığı 21 Eylül tarihinde başlaması durumunda, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde, hastalığı bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. Söz konusu belgenin uygun görülmesi durumunda kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, eğitim faaliyetlerine online bir şekilde devam edecek.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nefes Alamıyoruz Boğuluyoruz Diyerek Can veren Covid19 hastaları varken sizinde okuk için milyonları tehlikeye atmanız çok tehlikelidir bunun sonucu hüsrandır. EĞİTİM ÖĞRETİM VİRÜS BİTENE KADAR UZAKTAN ERİŞİM İLE GERÇEKLEŞMELİDİR...
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