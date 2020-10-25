HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MEB duyurdu: Mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır

MEB duyurdu: Mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve konuyla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

MEB duyurdu: Mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenimizin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öğretmen görevlendirme süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlanmakta olup, Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerimizin ‘sınav, eş durumu ve sağlık mazereti’ gibi nedenlerle görev yeri değiştirme talepleri yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
KPSS adayları için önemli hatırlatma!KPSS adayları için önemli hatırlatma!
ALES başvuruları sona eriyor!ALES başvuruları sona eriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
KPSS sınav sonuçları hatalı mı?
KPSS sınav sonuçları hatalı mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
YÖK’ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt
YÖK’ten 'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna yanıt
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri ne zaman?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS Önlisans Sınavı heyecanı! Adaylar dakikalarla yarıştı
Adaylar dakikalarla yarıştı
KPSS Önlisans 2020: Sınav günü nüfus müdürlüğü açık olacak mı? Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?
KPSS adayları için önemli hatırlatma!
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı
MEB, 5'inci ve 9'uncu sınıfların yüz yüze eğitimiyle ilgili detayları açıkladı
KPSS Önlisans 2020 sınav günü nüfus müdürlüğü açık mı? Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?
2020 KPSS Önlisans için önemli açıklama!
Ara tatil yaklaşıyor... 2020-2021 eğitim yılı ara tatili ne zaman? İşte 2020-2021 eğitim yılı ilk ara tatil tarihi!
İlk ara tatili ne zaman?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.