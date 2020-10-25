MEB duyurdu: Mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara ili Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenimizin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyu gündemine yansıyan mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öğretmen görevlendirme süreçleri ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlanmakta olup, Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerimizin ‘sınav, eş durumu ve sağlık mazereti’ gibi nedenlerle görev yeri değiştirme talepleri yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

