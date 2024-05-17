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MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmen atama başvurularında tarih belli oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.05.2024 18:34
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Öğretmenlerin merakla beklediği atama tarihleri belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı. Başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmen atama başvurularında tarih belli oldu

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.


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Öğretmen meb
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