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MEB duyurdu: Türkiye'nin ilk gastronomi lisesi kuruluyor

04.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
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MEB, Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini dünyaya taşıyacak gastronomi lisesinin açılacağını duyurdu. MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gastronomi (aşçılık) alanında hizmet verecek bir lise kurulması amacıyla ünlü şef ve restoran kurucuları ile bir araya geldi.

MEB duyurdu: Türkiye'nin ilk gastronomi lisesi kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Türk mutfağının en iyi şekilde sunularak uluslararası alanda daha ileriye taşınması amacıyla gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesi açılıyor. Türk mutfağını hem Türkiye'de hem dünyada en iyi şekilde tanıtacak eğitimlerin verileceği gastronomi lisesinin İstanbul'da açılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin ünlü şef, restoran kurucusu ve akademisyenleri olan Cüneyt Asan, Ramazan Bingöl, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Danilo Zanna, Ömür Akkor, Zeki Saygı, Nuri Develi, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy, Selim Yeşilpınar ve Umut Karakuş ile bir araya geldi. 

'NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLECEK'

Bakan Tekin, geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerini, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesini açacaklarını kaydetti. Tekin, gastronomi lisesiyle Türk yemek kültürüne özgü yemekleri dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi. Gastronomi lisesinin açılmasıyla önemli bir eksikliği gidereceklerini ifade eden Tekin, bu yaz tatilinde örgün öğretimdeki öğrenciler için görgü ve nezaket kuralları dersini seçmeli olarak koyduklarını belirterek, "Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz" dedi.

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Mesleki eğitim alanında daha önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde gerekli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Tekin, bu kapsamda proje okullarını ve spor liseleri gibi tematik liseler hayata geçirdiklerini söyledi.

DHA

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Gastronomi Milli Eğitim Bakanı meb yusuf tekin

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