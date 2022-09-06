MEB duyurdu! Uzman öğretmenlik eğitimi için ek süre verildi

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ne kapsamında yapılan duyuru sonucu resmî ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başlamıştı. Program kapsamda uzman öğretmenlik eğitimlerinin daha önce 5 Eylül itibarıyla tamamlanması belirlenirken alınan yeni kararla bu eğitimler 9 Eylül 23.59’a kadar uzatıldı.

Şu ana kadar yapılan eğitimlerin verilerine bakıldığında uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 öğretmen katıldı. Toplam sayının 529 bin 330'unu Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 9 bin 318'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 1.418'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

Uzman öğretmenlik eğitimlerine alınanlardan, Bakanlığımız bünyesinde görev yapan öğretmenlerden 529 bin 330’u eğitimlere başlamış olup yüzde 98,79 tamamlama oranı ile 522 bin 932 öğretmen, eğitimleri tamamlamıştır. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 9 bin 318’i eğitimlere başlamış olup yüzde 91,01 tamamlama oranı ile 8 bin 480 öğretmen, eğitimleri tamamlamıştır. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 1.418’i eğitimlere başlamış olup yüzde 95,91 oranı ile 1.360 öğretmen eğitimleri tamamlamıştır. Toplamda yüzde 98,65'lik oranla 532 bin 772 öğretmen uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlamış oldu.

19 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmen katıldı. Toplam sayının 69 bin 868'ini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 301'ini özel öğretim kurumları öğretmenleri, 185'ini ise MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenler oluşturdu.

Başöğretmenlik eğitimlerine katılanlardan şu ana kadar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 69 bin 868’i eğitimlere başlamış olup yüzde 93,44 tamamlama oranı ile 65 bin 287 öğretmen, eğitimleri tamamladı. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden 301’i eğitimlere başlamış olup yüzde 76,41 tamamlama oranı ile 203 öğretmen, eğitimleri tamamladı. MEB dışı kurumlarda görev yapan öğretmenlerden 185’i eğitimlere başladı ve yüzde 92,43 tamamlama oranı ile 171 öğretmen, eğitimleri gerçekleştirdi. Toplamda yüzde 93,37'lik oranla 65 bin 688 öğretmen, 19 Eylül takvimi gelmeden eğitimlerini bitirmiş oldu.

Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin genel bitirilme oranlarına bakıldığında toplam katılımın 610 bin 420 olduğu ve yüzde 98,04 bitirme oranı ile 598 bin 460 öğretmenin kariyer eğitimlerini tamamladı.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan öğretmenler söz konusu eğitim programlarına katılmaya hak kazanmıştı. Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katıldı. Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adaylar MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yaptı. Öte yandan adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekiyordu.

İÇERİKLER ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI'NDA (ÖBA) PAYLAŞILDI

Video eğitimlerinin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ayrıca ÖBA'da paylaşıldı. Eğitim başlatıldığında veya "Eğitime Devam Et" seçildiğinde eğitim görseli altında yer alan "Eğitim Hakkında" kısmında bu dokümanlara ait açıklamalar ve linkler yer aldı. Video içeriklerinin tamamının izlenmesi durumunda "eğitimi tamamlama şartı" yerine getirilmiş oldu.

